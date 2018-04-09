Российские миллиардеры потеряли за сутки более 12 млрд долларов– Forbes

По данным, опубликованным журналом Forbes, состояния российских долларовых миллиардеров заметно сократились: совокупно они потеряли более 12 миллиардов долларов.

Сильнее всего санкции ударили по Олегу Дерипаске: под санкции попали его холдинг En+, РУСАЛ и еще шесть компаний. После того, как РУСАЛ сообщил об угрозе технического дефолта, котировки российского производителя алюминия упали более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократилось на 1,3 миллиарда долларов. Также обеднела и семья экс-президента Бориса Ельцина: в свое время Дерипаска переписал на свою бывшую жену, Татьяну Дьяченко, младшую дочь первого российского президента, на 500 миллионов долларов акций En+.

Также 1,3 миллиарда долларов потерял партнер Дерипаски по «Норильскому никелю» Владимир Потанин. Акции его компании обвалились более чем на 16%.

И, наконец, из-за падения акций РУСАЛа пострадал также и Виктор Вексельберг. Его потери Forbes оценил почти в $1 млрд.

Ранее сообщалось, что 6 апреля США ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных чиновников.