В Пентагоне не исключили применения силы против Сирии

США допускают применение силы против Сирии после сообщений о том, что Дамаск якобы совершил химическую атаку. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона считает, что Вашингтон должен сконцентрироваться на том, почему «химическое оружие все еще используется, когда Россия гарантировала ликвидировать все химоружие (в Сирии)», передает CNN.

Напомним, Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку сирийского лидера Башара Асада на фоне сообщений о химатаке в городе Дума.

Между тем в Минобороны России заявили, что в Думе не было применения химического оружия. Ведомство считает обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада очередной фальшивкой.