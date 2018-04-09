МИД Сирии прокомментировал удар по авиабазе Тифор

Власти Сирии без промедления воспользуется всеми возможными способами для защиты своей территории и населения. Об этом заявили в сирийском МИДе после удара по авиабазе Тифор.

«Сирия заявляет, что без колебаний воспользуется правом защищать свою территорию, население и суверенитет любым способом, согласно уставу ООН и международному праву», - цитирует SANA письмо МИД в СБООН.

В ночь на понедельник стало известно о ракетном ударе по авиабазе Тифор в сирийской провинции Хомс. По данным сирийских СМИ, в результате атаки есть погибшие и раненые. Минобороны России сообщило, что удар нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

В МИД Ирана заявили, что удар по авиабазе в Сирии нанесен Израилем для того, чтобы отвлечь внимание от трагедии в Газе.