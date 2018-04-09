В Самаре горит здание рядом с ТРЦ «Звезда» на улице Ново-Садовой, 106 Гк 1. Загорелась крыша стеклянного строения, сообщает местное управление МЧС.

На кадрах, которые публикуют очевидцы в социальных сетях, видно, как крыша горит открытым пламенем. Из здания валит черный дым.

На место происшествия выехали оперативные службы. По данным местных СМИ, в здании располагался боулинг-центр. Информации о пострадавших нет.