Сергей Лавров о высылке российских дипломатов - беспрецедентная провокация

Сергей Лавров на встрече с российскими дипломатами, досрочно прекратившими длительные загранкомандировки в марте, назвал высылку сотрудников посольств России провокацией, сообщает RT.

«Высылка под абсолютно надуманным предлогом 150 российских дипломатов из почти 30 стран, конечно, это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, с задачей выполнения всех договоренностей, которые вытекают из Устава ООН, выполнения тех договоренностей, которые закреплены в многочисленных международных договорах, включая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», — заявил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия «ответила адекватно».

«Мы не будем никогда прогибаться под ультиматумом, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с Российской Федерацией», — добавил Лавров.

Также он пообещал, что вынужденный отпуск российских дипломатов будет недолгим.

Как сообщалось ранее, в ответ на антироссийские действия из страны были высланы 60 американских дипломатов.