Обстрел авиабазы в САР не повлияет на российскую помощь Дамаску - Бондарев

По словам Бондарева, Россия продолжит содействовать восстановлению страны и будет защищать мирных сирийцев.

«Мы, конечно, продолжим поддерживать мирный процесс, оказывать помощь сирийскому народу и легитимному сирийскому правительству, противодействовать попыткам псевдоборцов с терроризмом из проамериканской коалиции разрушить Сирию, как были ранее разру шены Афганистан, Ирак и Ливия», - сказал Бондарев.

Два самолет F-15 ВВС Израиля 9 апреля нанесли с территории Ливана удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.

Пять ракет было сбито подразделениями сирийской ПВО, три достигли западной части аэродрома.

В результате атаки есть раненые и погибшие, среди российских советников в Сирии пострадавших нет.