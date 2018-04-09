Найден метод предотвращения инфаркта

После наблюдения за пациентами, зарубежные кардиологи пришли к выводу о том, физкультура с на 32-50% снижает вероятность развития сердечных приступов, коронарной болезни сердца и других смертельно опасных болезней. Они также отметили, что часто людям с врожденными сердечными заболеваниями врачи запрещают физические нагрузки, передает «Комсомольская правда».

Соавтор исследования Эрик Ингельссон уверен, людям не стоит отказываться от любых упражнений и спорта в том случае, если у них есть мутации, делающие их предрасположенными к развитию болезней сердца, а если никаких заболеваний нет, тоже продолжать делать зарядку.

Исследования показали, что физические нагрузки укрепляют здоровье, а гиподинамия и неправильное питание приводят к болезням сердца.