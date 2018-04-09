Мэй заявила, что виновные в химатаке в Сирии должны понести ответственность

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что осуществившие химатаку в Сирии должны быть привлечены к ответственности. Об этом сообщает BBC.

По ее словам, ответственность должна наступить, если подтвердится, что атаку провели сирийские власти.

Информацию о том, что в сирийском городе Дума якобы произошла химатака, распространила в соцсетях организация «Белые каски». Официальных подтверждений произошедшего нет. Ответственность за атаку была возложена Западом на правительство Сирии во главе с Башаром Асадом.

МИД Сирии заявил, что обвинения в адрес сирийской армии о применении химоружия скучны и неубедительны.