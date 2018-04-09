Мэй заявила, что виновные в химатаке в Сирии должны понести ответственность
Тереза Мэй отметила, что ответственность должна наступить, если подтвердится, что атаку провели сирийские власти.
Фото: Muhmmad Al-Najjar ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что осуществившие химатаку в Сирии должны быть привлечены к ответственности. Об этом сообщает BBC.
По ее словам, ответственность должна наступить, если подтвердится, что атаку провели сирийские власти.
Информацию о том, что в сирийском городе Дума якобы произошла химатака, распространила в соцсетях организация «Белые каски». Официальных подтверждений произошедшего нет. Ответственность за атаку была возложена Западом на правительство Сирии во главе с Башаром Асадом.
МИД Сирии заявил, что обвинения в адрес сирийской армии о применении химоружия скучны и неубедительны.