Племянница Скрипаля обратилась к Мэй с открытым письмом

Племянница отравленного в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, в котором она говорит, что ей несколько раз пришлось ездить из другого города за оформлением визы в Великобританию.

Женщина рассказала, что для получения доверенности она была вынуждена рассказать 90-летней матери Сергея Скрипаля о случившемся.

«Я не хотела этого делать, чтобы бабушка не волновалась… до этого только она из нашей дружной семьи не знала о случившемся», — сказала Виктория в эфире Первого канала.

В письме Виктория говорит, что хочет увидеть близких и поддержать их и что это простое человеческое желание — в сложную минуту быть рядом с тем, кого любишь.

В пятницу посольство Великобритании в России отказало выдать визу племяннице Сергея Скрипаля, которая планировала навестить двоюродную сестру Юлию. В России такое решение назвали «политическим».