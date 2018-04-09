Бондарев: обстрел авиабазы Т-4 – это провокация

По словам Бондарева, «дирижером» действий израиля является «совсем другая страна», заинтересованная в том, чтобы война в Сирии продожалась.

«Обстрел израильскими ВВС сирийской авиабазы Т-4 следует рассматривать как явно провокационные действия, дирижером которых выступила совершенно другая страна, заинтересованная в продолжении войны в Сирии», - цитирует Бондарева ТАСС.

Ранее сообщалось, что два самолета самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.

По сообщению Министерства обороны РФ, 5 ракет были уничтожены подразделениями ПВО САР, а три достигли западной части аэродрома. В результате атаки на базу есть раненые и погибшие.

Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.