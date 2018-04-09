Эрдоган подтвердил решимость приобрести С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решимость Анкары принять на вооружение российские комплексы С-400, невзирая на санкции, введенные США в отношении «Рособоронэкспорта», сообщает РИА Новости.

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на экономическом форуме.

По его словам, Турция «не должна получать от кого-то разрешение», подписывая те или иные соглашения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара договорились ускорить сроки поставки Турции С-400.

Первые поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию запланированы на июль 2019 года.