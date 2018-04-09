Сурков предсказал России 300 лет «геополитического одиночества»

Помощник президента Владислав Сурков заявил, что Россию ждут от ста до трехсот лет «геополитического одиночества». Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

По его словам, с введением антироссийских санкций в 2014 году закончилось «эпическое путешествие России» на Запад, «легкомысленно начатое Лжедмитрием и решительно продолженное Петром Первым».

Россия старалась много раз «втиснуться» в Запад, но это не привело к успеху. В своей статье Сурков пишет, что в конце прошлого века Москва решила «шарахнуться на Восток», однако и это уже было в российской истории.

«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего типа, третьего Рима», — пишет Сурков.

В статье Сурков приходит к выводу, что России необходимо выстроить путь третьей цивилизации, не западной, и не восточной, а вместившей в себя все, и Восток, и Запад с «гибридной ментальностью».

По его словам, это не означает полной изоляции России, но отрицает ее полную открытость.