Порядок установления инвалидности в России упрощен

Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня сообщил об упрощении порядка установления инвалидности.

Он подписал документ, в который внесены поправки к правилам признания лица недееспособным, отметив, что это деликатная тема и действующая сегодня система требует корректировки.

Медведев уточнил, что в новом постановлении «расширен перечень заболеваний, где уже при первичном освидетельствовании можно будет установить инвалидность бессрочно и даже заочно». Он отметил, что нововведение состоит в том, что особо тяжелым больным, живущим в отдаленных местах, будут давать инвалидность по умолчанию, передает ТАСС.

Между тем вице-премьер Ольга Голодец рассказала, что предусмотрена возможность установления инвалидности бессрочно по целому перечню заболеваний, в который впервые включены все хромосомные аномалии, включая синдром Дауна, цирроз печени, слепота, глухота и ряд других диагнозов.

Голодец отметила, что постановление касается практически всех инвалидов, это 12 млн человек, из них 651 тыс – дети.