Экс-главу NASA наградили российским орденом дружбы
Также Орденом дружбы был награжден американский астронавт Томас Стаффорд.
Фото: wikipedia Bill Ingalls NASA
Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу NASA Чарльза Болдена российским Орденом дружбы за вклад в развитие сотрудничества России и США в области космоса.
Соответствующий указ о награждении генерал-майора в отставке опубликован на официальном сайте правовой информации.
Также Орденом дружбы был награжден американский астронавт Томас Стаффорд.