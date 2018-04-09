Экс-главу NASA наградили российским орденом дружбы

Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу NASA Чарльза Болдена российским Орденом дружбы за вклад в развитие сотрудничества России и США в области космоса.

Соответствующий указ о награждении генерал-майора в отставке опубликован на официальном сайте правовой информации.

Также Орденом дружбы был награжден американский астронавт Томас Стаффорд.