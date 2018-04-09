Коммунальные услуги в России могут подорожать с 1 июля

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, с 1 июля 2018 года в России возможен рост стоимости коммунальных услуг, сообщает телеканал «360».

Если это произойдет, то услуги ЖКХ подорожают примерно на 4 процента: по словам Меня, это «одно из самых низких повышений» за последние два-три года. Министр уточнил, что в различных субъектах федерации расценки на услуги комплексов ЖКХ выровняют региональные энергетические комиссии, ФАС, губернаторы и властные структуры. По действующему законодательству, регионы при этом вправе самостоятельно решать, к каким финансовым маневрам следует прибегнуть: например, поднять тарифы на воду, но опустить на отопление.

Михаил Мень также уточнил, что общий предельный индекс совокупного платежа не должен превышать четырех процентов по стране. Иными словами, подорожание не должно превысить планку в четыре процента.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий собственникам жилья платить за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющую компанию