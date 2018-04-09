Племянница Скрипалей заявила, что переезд семьи в США будет против их воли

Сергей Скрипаль никогда не хотел жить в США и всегда считал Америку идеологическим противником. Об этом рассказала племянница Сергея Скрипаля Виктория. По ее словам, США является самым небезопасным для семьи местом. Ранее газета The Sunday Times сообщила, что в Великобритании обсуждается вопрос переезда Скрипалей в США под новыми именами.

«Не могу сказать, будет ли для них безопасно в России или безопасно оставаться им там (в Великобритании – прим. ред.), но самое небезопасное место - это Америка. Вот куда-куда, но в Америку Сергей Викторович никогда не хотел, потому что он всегда был их идеологическим противником. Вся семья никогда не хотела жить в Америке», - цитирует слова Скрипаль «Интерфакс».

8 апреля газета The Sunday Times опубликовала материал под заголовком «ЦРУ предложили Сергею и Юлии Скрипаль новое гражданство». В статье говорилось, что Великобритания рассматривает вопрос о переезде Скрипалей в США под новыми именами, чтобы «избежать новых попыток убийства».