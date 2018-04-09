Одному из авиалайнеров «Аэрофлота» присвоят имя Хворостовского
С данной инициативой в Минтранс России вскоре после смерти певца обратился зампред комитета Госдумы по обороне.
Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images globallookpress Юрий Швыткин facebook.com
Заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин предложил назвать именем Дмитрия Хворостовского пассажирский самолет.
По словам Швыткина, в Министерстве транспорта с понимаем отнеслись к предложению и в настоящее время вопрос о присвоении имени певца одному из лайнеров «Аэрофлота» согласован.
«Пришло очередное подтверждение. Положительный ответ за подписью министра транспорта Российской Федерации о том, что вопрос о присвоении одному из воздушных судов авиакомпании «Аэрофлот» имени выдающегося российского оперного певца Дмитрия Хворостовского согласован», — сообщил депутат.
Выдающийся баритон Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни.