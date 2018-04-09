В Калининграде почтили память павших при штурме Кенигсберга

В Калининграде прошли памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине взятия города. В воскресенье, 8 апреля, в Калининграде прошли военно-исторические мероприятия, посвященные 73-й годовщине штурма Кенигсберга, в том числе реконструкция «Штурм форта №5».

9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии. Сейчас – российский Калининград. Кенигсбергская операция (6–9 апреля 1945) – стратегическая военная операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны.

31 января 2018 года сайт телеканала «Звезда» опубликовал эксклюзивное интервью сына маршала Советского Союза Александра Василевского Игоря Василевского. В беседе Игорь Василевский рассказывает, как его отец в войне не потерял главного – человеческого характера.