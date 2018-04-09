Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования. Лидеры стран условились продолжить контакты по данной теме.

«Дана высокая оценка встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса - России, Ирана и Турции. С учетом ее итогов лидеры обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования», - сообщает пресс-служба Кремля.

Также стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на прошедшем в Анкаре заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.