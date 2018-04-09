Российский экипаж самоанского траулера не может покинуть Намибию

Траулер Tukula, ходящий под флагом Самоа, не может выйти из намибийского порта Уолфиш-Бей – у экипажа нет денег. По словам регионального представителя Российского профсоюза моряков Вадима Мамонтова, экипаж судна состоит из 36 россиян, проживающих в различных регионах России, в том числе в Калининградской области. Судовладелец уже длительное время не выплачивает экипажу заработную плату, из-за чего Tukula не может покинуть намибийский порт.

Как сообщает телеканал 360, Tukula ходит под флагом Самоа и принадлежит принадлежит компании «Брандберг» из Намибии, однако застраховано Ингосстрахом, так что, скорее всего, реально траулер принадлежит российской компании, причем, вероятно, зарегистрированной в офшоре.

В РПМ подчеркнули, что подобная ситуация характерна для команд, члены которых не являются членами профсоюза. Тем не менее застрявшим в Намибии без денег морякам посоветовали обратиться за помощью в суд, не надеясь на порядочность судовладельца. В РПМ также сообщили, что продолжают отслеживать ситуацию с траулером.