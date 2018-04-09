Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина впервые пригласили на встречу глав МИД стран Большой семерки, которая начнется 22 апреля в Торонто. Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью «Европейской правде».

«Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения», — отметил Шевченко.

По его словам, Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги - канадского министра Христи Фриланд.

В «Большую семерку» входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. В этом году саммит пройдет в канадском Торонто 22 апреля.