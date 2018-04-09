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Лавров прокомментировал обвинения в адрес сирийских властей в химатаках

Анастасия Евдокимова
15:14 09.04.2018
Сергей Лавров отметил крайнюю поспешность реакции Запада. По его словам, это также доказывает сфабрикованность выводов.
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

Бездоказательные обвинения в адрес сирийских властей в применении химоружия используются для ведения кампании не только против режима сирийского президента Башара Асада, но и против Москвы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил и крайнюю поспешность реакции Запада. По словам Лаврова, это также доказывает сфабрикованность выводов.

«В сообщениях о том, что президенты Франции и США говорили по телефону, упоминается, что они обменялись доказательствами того, что химическое оружие применил режим Асада. Стремительная скорость докладов руководству теми экспертами, которые должны были к такому выводу прийти... Я не хочу иронизировать, но не очень вяжется все это с тем, что на самом деле там могло произойти», - сказал Сергей Лавров.

Лавров также подчеркнул, что США не только не собираются уходить из Сирии, но стремятся на долгое время закрепиться в арабской республике.

В Кремле также призвали тщательно расследовать предполагаемые химатаки и не делать выводов без проверки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сообщения о якобы причастности Дамаска к применению запрещенных веществ он назвал провокацией.

Информацию о том, что в городе Дума якобы произошла химатака, распространила в соцсетях организация «Белые каски». Официальных подтверждений произошедшего нет.  Ответственность за атаку была возложена на правительство Сирии во главе с Башаром Асадом.

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