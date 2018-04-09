В Кремле назвали новые санкции США «вопиющими»

Американские санкции, введенные США 6 апреля в отношении ряда российских компаний и официальных лиц, вопиющи с точки зрения законности.

«Это новая история. Конечно, она достаточно вопиющая с точки зрения законности и попрания, так сказать, норм всего и вся, поэтому здесь необходим тщательный анализ», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что в российском МИД заявили: Российская Федерация «не оставит без жесткого ответа» новые американские санкции против граждан и организаций РФ. 6 апреля американский Минфин дополнил перечень российских граждан, на которых были наложены санкции. Ими стали 26 человек, в том числе глава МВД России Владимир Колокольцев, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и другие.