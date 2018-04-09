Мужчина обнаружил дохлую мышь в запечатанной газировке: видео

Шокирующее видео появилось в Сети и сразу привлекло внимание пользователей.

На кадрах видеозаписи аргентинец Диего Перейрой рассказывает, что купил бутылку Coca-Cola в магазине, но не стал ее пить, так как заметил, что в ней что-то плавает.

Мужчина специально открывает бутылку, переворачивает ее и выливает содержимое в ведро, доказывая, что внутри действительно лежит мертвая мышь.

После этого Диего демонстрирует мертвого зверька зрителям и останавливает запись.