Мужчина обнаружил дохлую мышь в запечатанной газировке: видео
Житель Аргентины купил бутылку газировки, но вылил ее, так как внутри плавала дохлая мышь.
Фото: youtube / ciberperiodismo
Видео: youtube / ciberperiodismo
Шокирующее видео появилось в Сети и сразу привлекло внимание пользователей.
На кадрах видеозаписи аргентинец Диего Перейрой рассказывает, что купил бутылку Coca-Cola в магазине, но не стал ее пить, так как заметил, что в ней что-то плавает.
Мужчина специально открывает бутылку, переворачивает ее и выливает содержимое в ведро, доказывая, что внутри действительно лежит мертвая мышь.
После этого Диего демонстрирует мертвого зверька зрителям и останавливает запись.