Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй

Генеральная прокуратура опубликовала переписку с главой британского правительства Терезой Мэй в то время, когда она возглавляла МВД Британии. В переписке отражается нежелание британской стороны сотрудничать с российскими правоохранительными органами. Материалы Генпрокуратура публикует в своем Telegram-канале.

Как рассказал заместитель генерального прокурора Саак Карапетян, Россия опубликовала переписку о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам из-за действий Лондона по «делу Скрипалей».

Из документов следует, что Карапетян в 2010 году направил на имя Терезы Мэй личное письмо насчет «ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского». Однако это письмо, как и другие, осталось проигнорированным со стороны Британии.

«Аналогичным образом МВД Великобритании устранилось от исполнения своих обязательств, вытекающих из положений Европейской конвенции 1959 года, при расследовании обстоятельств смерти А. Литвиненко», - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал Карапетян, за последние полтора десятка лет в Великобританию было направлено 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности. По 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в России на общую сумму около 500 миллиардов рублей. Из этих запросов 60 были отклонены. 55 из них – в связи с предоставлением статуса беженца или убежища указанным лицам из-за «уголовного преследования, признанного политически мотивированным».