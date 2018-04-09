В Роскомнадзоре заподозрили Telegram в «лукавстве»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что руководство месенджера Telegram «лукавит», говоря о невозможности предоставить ключи шифрования ФСБ России.

«Юристы говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства, потому что, что касается нешифрованных чатов, специалисты, в том числе и в публичной плоскости, говорили, что предоставление ключей возможно. Это требует технической экспертизы, это длительный процесс», — цитирует Жарова РИА Новости.

По словам Жарова, в секретных чатах передать ключи невозможно, в открытых чатах – возможно.

Ранее сообщалось, что в Кремле с сожалением отреагировали на иск о блокировке Telegram. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что использует месенджер для общения с журналистами, но в случае его блокировки будут искать альтернативный вид связи с прессой.