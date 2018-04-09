Россия общается с Израилем по инциденту с нанесением удара по аэродрому Тифор – Песков

Россия по соответствующим каналам ведет общение с израильской стороной по инциденту с нанесением удара по сирийской авиабазе. Такое заявление сделал глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник 9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.

В свою очередь израильская сторона отказалась комментировать сообщения о причастности ВВС страны к налету на авиабазу в Сирии.