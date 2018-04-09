Британские СМИ рассказали о «подозрительном сообщении» после отравления Скрипалей

ВВС Великобритании якобы перехватили сообщение с текстом «посылка доставлена» вскоре после отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

Как пишет The Times, перехваченная информация входила в пакет разведданных, с которыми Лондон ознакомил своих союзников до высылки десятков российских дипломатов из более 12 государств.

По информации издания, источники, которые видели разведданные, сообщили, что аналитики военно-воздушных сил Соединенного Королевства якобы перехватили два сообщения на юге Кипра 4 марта. Одно из этих сообщений адресовалось некоему «официальному лицу» в Москве и было отправлено из Сирии. В послании содержалась фраза «посылка доставлена» и сообщалось, что двое лиц «совершили успешный выход».

Как пишет газета, увидев сообщение, капитан авиации вспомнил о другом послании, перехваченном днем ранее и не воспринятом всерьез.

The Times при этом подчеркивает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое якобы использовалось во время инцидента в Солсбери, было превращено в медленно действующий гель, который давал бы злоумышленнику время бежать.

Отметим, что в Минобороны Великобритании не подтвердили эти сообщения, так как они связаны расследованием, которое не было завершено.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в английском Солсбери. Британская сторона утверждает, что их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок», и к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.