Франция заявила, что не имеет отношения к авиаудару по сирийской военной базе

Франция не наносила авиаудар по сирийской авиабазе в провинции Хомс. Об этом заявил представитель генштаба французской армии Патрик Штайгер.

«Это были не мы», - приводит слова Штайгера агентство France Press.

Напомним, что в ночь на 9 апреля сирийскую авиабазу Т-4 атаковали ракетами. По данным российского министерства обороны, два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.

По сообщениям российского военного ведомства, 3 ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.