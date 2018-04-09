Россия оставляет за собой право на ответные действия после введения новых санкций США - Медведев

Глава российского правительства также назвал нелегитимными новые санкции, введенные Соединенными Штатами Америки, сказав, что они находятся вне плоскости международного права.

По мнению Медведева, эти санкции преследуют цель решать неконкурентными способами свои экономические задачи.

Глава правительства считает, что экономическая суть очередных санкций состоит в продвижении их (США) собственных интересов по всему миру.

Помимо этого, Медведев поручил разработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции.