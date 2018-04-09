Порошенко предложил свою альтернативу «Северному потоку-2»

Украинский глава Петр Порошенко предостерег ФРГ от строительства «Северного потока-2» и предложил альтернативу газопроводу.

В интервью немецкой газете Handelsblatt президент Украины назвал «Северный поток-2» «чисто политическим проектом», финансируемым РФ.

«Простите за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России», - заявил украинский президент.

По словам Порошенко, Москва является «крайне ненадежным партнером». Украинский лидер также считает, что реализация проекта «Северный поток-2» приведет к экономической и энергетической блокадам Украины, нанесет стране «огромный ущерб».

Порошенко убежден, что у газопровода нет оправданной, с точки зрения экономики, основы, а транзит газа через Украину, по мнению главы государства, будет стоить намного дешевле, и «может быть легко и выгодно модернизирован».

«Просто спросите нас, вместо того чтобы инвестировать десять миллиардов евро в "Северный поток-2"», - предложил Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Андрей Парубий на заседании круглого стола на тему «Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента» заявил об опасениях Киева, что запуск «Северного потока - 2» якобы может спровоцировать начало военных действий со стороны России.