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Бельгийский фанат сочинил гимн для своей сборной на русском языке к ЧМ-2018

Роман Захаров
13:14 09.04.2018
В видеоролике автор песни сперва появляется с балалайкой в руках рядом со статуей бельгийского художника Рене Магритта, затем поет на Красной площади.
Фото: David Catry/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Болельщик сборной Бельгии по футболу сочинил песню на русском языке на мотив бельгийского гимна, чтобы поддержать свою команду и ее фанатов, которые этим летом поедут на ЧМ в Россию.

По сообщению издания DH.be, автором песни «Давай, Бельгия!», исполненной с характерным иностранным акцентом на русском языке, выступил певец Лу Деприк, который также снялся в видеоклипе к композиции. Отметим, что в ролике присутствует транслитерация русских слов для бельгийских футбольных болельщиков и переводом на французский и нидерландский языки.

«Команда эта – гордость нашей страны. Мы здесь для победы. О, Бельгия, наши сердце и душа с вами. Для нашей победы в России. Давай, Бельгия, давай, давай, давай!» - поется в композиции.

В видеоролике автор песни сперва появляется с балалайкой в руках рядом со статуей бельгийского художника Рене Магритта, затем на фоне заснеженной Красной площади с портретом президента России Владимира Путина, изображенного в красной футболке сборной Бельгии, а после на фоне футбольного поля стадиона в Сочи.

По словам автора песни, он рассчитывает на положительную реакцию со стороны российских болельщиков.

«Уверен, что они скажут, что это классно», - приводит издание слова Лу Деприка.

Артист, пик популярности которого пришелся на 80-е годы, также заявил, что надеется на то, что «у президента РФ есть чувство юмора».

«Кто знает, может он мне вдруг даст паспорт», - сказал Деприк.

Автор песни отметил, для того, чтобы произнести текст на русском, ему пришлось брать уроки у преподавателя.

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