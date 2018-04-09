Это лишнее доказательство опасной ситуации в Сирии – Лавров о причастности Израиля к ударам по сирийской авиабазе

В российским МИД назвали опасной ситуацию в Сирии в связи с авиационным ударом Израиля.

Лавров также отметил, что у России есть обязательства перед Дамаском при возможном нанесении ударов США по Сирии.

Глава российского МИД назвал развитие событий очень опасным, и что военные коалиции должны это понимать.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в понедельник, 9 апреля, в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены 5 управляемых ракет.