Москвичей предостерегли о надвигающемся похолодании

О том, что в ближайшие дни погода в Москве вновь изменится, сайту телеканал «Звезда» сообщили в Гидрометцентре РФ.

Как сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в ближайшие два дня температура может доходить до +20 градусов, однако в среду она кардинально изменится.

«Можно наслаждаться фантастической погодой в понедельник-вторник, она опережает климат на два месяца. Это настоящая весна. Завтра обещают +16 +20 градусов. В этой связи, в ночь на среду пройдет холодный фронт, ночные температуры опустятся до +2+4 градусов, а дневные до +7. Но это совершенно естественно, мы живем в умеренном климате. В четверг перемещающийся циклон опустит ночную температуру до -2 градусов. А в выходные снова будет тепло», - рассказал Вильфанд.