Курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года
Впервые с лета прошлого года курс евро превысил 72 рубля.
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Курс евро на Московской бирже превысил уровень 72 рублей впервые с третьего августа 2017 года.
Как свидетельствуют данные торговой площадки, также курс доллара впервые с декабря прошлого года превысил 59 рублей.
Курс европейской валюты составил 72,11 рубля, прибавив 65 копеек к уровню закрытия восьмого апреля.
Индекс Московской биржи в начале торгов девятого апреля, упал на 3,4%, до 2203,3 пункта. Индекс РТС снизился до 1184,9 пункта (минус 4,2%).
Специалисты отмечают, что ослабление курса российской национальной валюты к евро и доллару происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций.