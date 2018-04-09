Курс евро превысил 72 рубля впервые с августа 2017 года

Курс евро на Московской бирже превысил уровень 72 рублей впервые с третьего августа 2017 года.

Как свидетельствуют данные торговой площадки, также курс доллара впервые с декабря прошлого года превысил 59 рублей.

Курс европейской валюты составил 72,11 рубля, прибавив 65 копеек к уровню закрытия восьмого апреля.

Индекс Московской биржи в начале торгов девятого апреля, упал на 3,4%, до 2203,3 пункта. Индекс РТС снизился до 1184,9 пункта (минус 4,2%).

Специалисты отмечают, что ослабление курса российской национальной валюты к евро и доллару происходит на фоне ужесточения антироссийских санкций.