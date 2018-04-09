YouTube обвинили в незаконном сборе информации о детях – СМИ

В США правозащитники обратились в Федеральную торговую комиссию с жалобой на видеохостинг YouTube в связи с незаконным сбором дочерней компанией Google информации о лицах младше 13 лет.

Таким образом нарушается закон о защите конфиденциальности детей в Сети (Children's Online Privacy Protection Act — COPPA): YouTube собирает конфиденциальную информацию о подписчиках каналов, в том числе о детях, при этом не получая согласия их родителей.

Как передает CNN, в поданной жалобе подчеркивается, что за несколько лет были нарушены права свыше 23 миллионов несовершеннолетних. Кроме того, правозащитные организации выдвинули требование оштрафовать Google как минимум на 41 миллион долларов.

По мнению омбудсменов, «Google получает большие прибыли от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube». Правозащитники уверены, что «этот незаконный сбор происходит уже много лет и охватывает десятки миллионов детей в США».