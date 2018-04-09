В Генпрокуратуре РФ объяснили, почему Россия раскрыла данные о нежелании Британии сотрудничать по громким делам
В Генеральной прокуратуре России заявили, что Великобритания своими действиями по «делу Скрипаля» сама вынудила РФ раскрыть данные о нежелании Лондона сотрудничать по предыдущим резонансным делам.
Фото: Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com / globallookpress
В Генпрокуратуре РФ заявили, что Британия сама вынудила Россию обнародовать данные о нежелании Лондона сотрудничать по другим громким делам.
Ранее в ведомстве сообщили, что дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко имеют один сценарий. После вброса обвинений следуют требования ввести санкции против России, отметили в Генпрокуратуре, передает РИА Новости.
В ведомстве также уточнили, что во всех вышеперечисленных делах Великобритания в нарушение международного права засекретила расследования.