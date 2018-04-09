РФ обнародует переписку Мэй в бытность ее руководства МВД Великобритании – Генпрокуратура

Россия обнародует переписку Терезы Мэй в бытность ее руководства МВД Великобритании. Такое заявление сделали в Генпрокуратуре РФ.

В российском надзорном ведомстве добавили, что Британия отклонила наибольшее число запросов из РФ о выдаче преступников в то время, когда министром иностранных дел Соединенного Королевства была Мэй.

Также, по сообщениям Генеральной прокуратуры России, Лондон отказывается выдать по запросу Москвы 60 человек, из которых 55 предоставлен статус беженца или убежище.

Надзорное ведомство отметило, что на рассмотрении властей Великобритании сейчас находится 21 запрос из РФ о выдаче лиц, совершивших преступления, в большей части, связанных с хищениями.