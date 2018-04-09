Дела Скрипаля, Березовского и Литвиненко имеют один сценарий – генпрокуратура РФ
Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручиваются по одному сценарию.
Фото: Andrew Parsons / ZUMAPRESS.com / globallookpress
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации заявили, что дела Скрипаля, Березовского и Литвиненко имеют один сценарий.
После вброса обвинений следуют требования ввести санкции против России, отметили в генпрокуратуре, передает РИА Новости.
В ведомстве также уточнили, что во всех вышеперечисленных делах Британия в нарушение международного права засекретила расследования.