Дела Скрипаля, Березовского и Литвиненко имеют один сценарий – генпрокуратура РФ

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации заявили, что дела Скрипаля, Березовского и Литвиненко имеют один сценарий.

После вброса обвинений следуют требования ввести санкции против России, отметили в генпрокуратуре, передает РИА Новости.

В ведомстве также уточнили, что во всех вышеперечисленных делах Британия в нарушение международного права засекретила расследования.