Израиль не комментирует сообщения о причастности ВВС страны к налету на авиабазу в Сирии

Израильские военные не комментируют заявление российского Министерства обороны о причастности ВВС Израиля к налету на авиабазу в Сирии.

«Мы это не комментируем», - приводит РИА Новости слова одного из руководителей израильской армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса.

От комментариев по заявлению Минобороны РФ также воздержались в посольстве Израиля в России.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что в понедельник 9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор, расположенному на востоке сирийской провинции Хомс.