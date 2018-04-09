Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по аэродрому Тифор – Минобороны РФ

В понедельник 9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены 5 управляемых ракет.

По сообщениям Министерства обороны РФ, 3 ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет.

Ранее сирийское информагентство SANA сообщило, что авиабаза Тифор (Т-4), расположенная на востоке сирийской провинции Хомс, была атакована ракетами.