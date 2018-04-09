Британские власти решили снести дом Скрипалей - СМИ

Власти Великобритании планируют снести дом Сергея Скрипаля, а также бар и ресторан, где они с дочерью были в день отравления.

Однако это случится не раньше, чем через полгода, а пока эти здания собираются обнести трехметровым забором, чтобы скрыть от посторонних глаз, информирует Daily Mail.

Помимо этого, в этих местах отмечается резкий рост численности крыс, так как район до сих пор оцеплен, и туда не допускаются даже сотрудники служб по борьбе с грызунами.