В «Русале» предупредили о техническом дефолте из-за санкций США

Включение «Русала» в санкционный список США может привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на бизнес компании. Об этом говорится в заявлении «Русала», размещенном на Гонконгской фондовой бирже.

По сообщениям компании, сейчас «Русал» оценивает возможное влияние технических дефолтов на свое финансовое положение. Однако существует вероятность, что ограничительные меры негативно отразятся на бизнесе. В заявлении подчеркивается, что «Русал» выполняет все свои кредитные и финансовые обязательства, и собирается продолжить это делать.

Как пишет агентство Reuters, в понедельник акции «Русала» на бирже в Гонконге подешевели на 41,8%. Сейчас акции компании стоят около 2,7 гонконгских долларов за бумагу, что является самым низким показателем с осени 2016 года.

Напомним, США ввели ограничительные меры в отношении нескольких российских чиновников, бизнесменов и подконтрольных им компаний в конце прошлой недели. В санкционный список вошли, в том числе, En+ Group, «Русал», Группа «ГАЗ» и глава «Русала» Олег Дерипаска.