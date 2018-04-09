Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские пограничники снова отказались отпустить экипаж российского судна «Норд»

Роман Захаров
09:30 09.04.2018
Сотрудники погранслужбы Украины отказались признавать российские паспорта, выданные в Крыму.
Украинские пограничники снова отказались отпустить экипаж российского судна «Норд»
  • Видео по теме
Фото: dpsu.gov.ua

Команду захваченного в Азовском море рыболовецкого судна «Норд» второй раз не выпустили с территории Украины. Это связано с тем, что украинские пограничники не признают российские паспорта, выдаваемые в Крыму.

Такое заявление сделал сотрудник «Представительства президента Украины в АРК» Борис Бабин, ссылаясь на данные штаба «Гражданской блокады Крыма».

«Сегодня ночью команда судна “Норд”, 10 человек, которая 25 марта нарушила Закон Украины и заехала в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу “Чонгар”, чтобы вернуться во временно оккупированный Крым, но украинские пограничники не пропустили их по "аусвайсам". При себе они не имели украинских паспортов, а только фейковые паспорта России», – написал Бабин на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что экипаж российского рыболовецкого сейнера «Норд» оказался заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска «Гоптовка». Во время пограничного контроля члены экипажа предъявили свидетельства на возвращение в РФ, однако такие документы украинцев не устроили.  Киев считает крымчан гражданами Украины, поэтому от команды «Норда» потребовали украинские паспорта.

Напомним, Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Летчик должен вернуться из боя живым – профессор МАИ Георгий Житомирский
Дата09.04.2018, 08:19
Летчик должен вернуться из боя живым – профессор МАИ Георгий Житомирский
На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях
Дата09.04.2018, 06:50
На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Дата07.04.2018, 12:24
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
09:30 В стране и мире
Украинские пограничники снова отказались отпустить экипаж российского судна «Норд»
08:29 В стране и мире
Крысы захватили оцепленные после отравления Скрипаля кварталы Солсбери – СМИ
05:45 В стране и мире
Видео
СМИ опубликовали видео ракетного удара по сирийской авиабазе в Хомсе
03:32 В стране и мире
Растущая военная мощь России обеспокоила НАТО
01:27 В стране и мире
Видео
На Украине опровергли договоренность с Россией о переходе моряков судна «Норд» в Крым
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.