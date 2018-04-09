В Охотском море откололась льдина с 30 рыбаками – МЧС

В Охотском море спасатели проводят операцию по спасению почти трех десятков рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС РФ.

«Днем 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошел отрыв льда с людьми. На помощь незадачливым рыбакам выдвинулись спасатели и инспекторы ГИМС МЧС России», - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в МЧС, в полукилометре от береговой линии на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, за которой находятся около 30 рыболовов-любителей.

В сообщении отмечается, что в операции по спасению людей принимают участие 17 человек и 9 единицы техники.

По данным МЧС РФ, несколько рыбаков уже доставлены на берег.