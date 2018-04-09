Центробанк отозвал лицензию у банка «ВВБ»

Центробанк с 12 декабря прошлого года ввел в «ВВБ» временную администрацию для управления банком сроком на полгода и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Отмечается, что Банк России решил ввести администрацию для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка с учетом его значимости для Крыма и Севастополя, а после завершения обследования финположения банка временной администрацией регулятор определит оптимальные мероприятия для урегулирования сложившейся ситуации, говорится на сайте ЦБ.

«ВВБ» является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на первое марта занимал 178 место в банковской системе Российской Федерации.