Летчик должен вернуться из боя живым – профессор МАИ Георгий Житомирский

Автору проекта перспективного боевого самолета XXI века, полковнику в отставке (40 лет прослужил в Военно-Воздушных Силах СССР) Георгию Иосифовичу Житомирскому на днях исполнилось 95 лет, он родился еще при жизни Ленина, пишет обозреватель еженедельника «Звезда» Игорь Елисеев.

Пилот-фронтовик Великой Отечественной войны разработал концепцию практически неуязвимого штурмовика для войн будущего.