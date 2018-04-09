Российские военные корабли напугали ВМС НАТО в Балтийском море

Отряд российских кораблей устроил настоящую качку для сил НАТО в Балтийском море. Проводимые РФ учения вызвали серьезное волнение у стран Запада: за ходом маневров постоянно наблюдали их суда, подходя к нашим военным на безопасное расстояние.

Корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей «Зеленый Дол», «Ливень» и «Серпухов» следуют в точку выполнения поставленной задачи. В этот момент польский разведчик решил пристроиться к нам в кильватер, скорее всего, с какими-то своими целями.

Следующий непрошенный гость не заставляет себя долго ждать — шведское судно типа «Орион». Внимание натовских разведчиков понятно. Все что происходит сейчас в районе — слишком интересно.

Отряд разнородных сил Балтфлота патрулирует назначенный квадрат. У каждой боевой единицы свои особенности. Вместе, дополняя друг друга, корветы и малые ракетные корабли способны отразить практически любое нападение с моря, воздуха или берега и немедленно нанести ответный удар.