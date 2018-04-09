Спикер кемеровского парламента подал в отставку в пользу Тулеева

Глава Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева главой облсовета.

«Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии "Единая Россия" в облсовет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева … считаю справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», — приводит РИА Новости слова Синицына.

Он добавил, что написал заявление о сложении полномочий председателя областного совета, чтобы у депутатов появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева.