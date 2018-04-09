Делегация Госдумы в Иране обсудит ситуацию в Сирии

В столицу Ирана прибыла делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

Прямо с самолета, не теряя ни минуты, депутаты отправились на переговоры с иранскими парламентариями. А сегодня, 9 апреля, они встретятся с первыми лицами исламской республики - президентом Хасаном Роухани и председателем Меджлиса.

Повестка получилась обширной. Важнейшая тема, конечно, ситуация в Сирии, совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, а также попытки сорвать мирный процесс, которые предпринимают западные страны. Экономику обсудят на заседании российско-иранского делового форума. У двух стран немало общих интересов - от нефтедобычи до совместного освоения богатств Каспия.